Albania: Parlamento respinge proposta opposizione di discutere rincaro prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Parlamento albanese ha respinto la proposta delle forze di opposizione di discutere l'aumento dei prezzi del costo dell'energia nel plenum di oggi. I deputati della Commissione di rifondazione, una fazione del Partito democratico guidata dall'ex premier Sali Berisha, hanno rivolto una richiesta al primo ministro Edi Rama di utilizzare la sessione parlamentare di oggi come occasione per discutere l'aumento dei prezzi e l'attuale crisi economica in Albania. La sessione di oggi sarà dedicata a discutere della mozione promossa dal parlamentare socialista Erion Brace, che sarà incentrata sul ministero dell'Agricoltura e sui suoi investimenti previsti a Divjake. Inoltre, il Parlamento voterà anche su una serie di leggi e accordi incentrati sul Kosovo. (Alt)