Grecia: governo, oltre 3 milioni di cittadini beneficiari delle misure contro aumento prezzi

- Le misure decise dal governo di Atene per far fronte all'aumento dei prezzi superano il valore di un miliardo di euro e portano benefici a 3,2 milioni di cittadini greci. Lo ha dichiarato il portavoce del governo ellenico, Yiannis Economou, indicando tra le misure previste l'aumento dei sussidi per l'elettricità, il sostegno ai proprietari di case in difficoltà e sussidi sul prezzo dei carburante. "Con serietà e responsabilità facciamo tutto il possibile per essere al fianco della società", ha affermato il portavoce. Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato ieri nuove misure a sostegno dei cittadini di fronte all'aumento dei prezzi. Parlando in diretta televisiva, Mitsotakis ha detto che 1,1 miliardi di euro saranno utilizzati per alleggerire il peso della crisi su 3,2 milioni di cittadini ellenici a reddito medio basso. "Le misure risponderanno a tutte le manifestazioni degli aumenti dei prezzi", ha assicurato il premier spiegando che il governo fornirà aiuti "alle famiglie con bambini, che affrontano aumenti delle spese". Il governo, secondo Mitsotakis, alleggerirà il peso degli aumenti delle bollette energetiche e assorbirà parzialmente l'aumento nel costo dei carburanti determinato dalla guerra in Ucraina. "Ci sono anche misure speciali per gli agricoltori e le piccole imprese, che sono state particolarmente colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia", ha detto. (Gra)