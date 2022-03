Ucraina: Scavuzzo, arrivo dei profughi si somma a emergenze già presenti, dobbiamo pensare a sostenibilità percorso accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'arrivo dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina si sta sommando ad altre emergenze a cui il Comune di Milano ha risposto: quest'estate è stata data attenzione alle persone che che arrivavano dall'Afghanistan, abbiamo ancora tutto l'impegno per chi arrivava dalla Siria oltre alle persone che arrivano con gli sbarchi e dalla rotta balcanica. Inoltre siamo di fronte a un fenomeno emergenziale all'interno di un contesto pandemico”. Lo ha detto il vicesindaco Anna Scavuzzo intervenendo in commissione consiliare congiunta welfare e salute, educazione e food policy. “Alcune decisioni che stanno mutando nel tempo o non hanno trovato compimento – ha spiegato - derivano dal fatto che ci stiamo raccordando per capire quali sono gli orientamenti nazionali: penso alla difficoltà che, essendo tutti area Schengen noi non abbiamo la possibilità alla frontiera di sapere chi sta entrando e di poter accompagnare e indirizzare gli arrivi. Oltre al fatto che stiamo parlando degli arrivi in Italia e quindi bisognerà capire quante persone rimarranno sul territorio italiano e milanese in particolare, anche per metter in piedi i percorsi di integrazione che hanno bisogno di buone basi oggi, ma che non sono degli 'spot' da un paio di settimane, abbiamo bisogno di capire nel tempo come sostenere un percorso e che prospettiva costruire insieme". Scavuzzo ha poi evidenziato che "la risposta è nell'immediato fare il tampone, dare da mangiare e trovare un posto, ma avendo presente che poi quella famiglia ci sarà nei giorni, mesi e anni a venire. abbiamo bisogno di dare una risposta adesso e pensare alla sostenibilità del percorso nel futuro". (Rem)