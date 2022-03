Ucraina: Moratti, con hub sottopasso Mortirolo prima accoglienza profughi, grazie a rete di solidarietà - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo questo punto di prima accoglienza nella stazione Centrale perché la stazione, insieme ad altri luoghi di transito, diventa un punto dove offrire una prima assistenza sanitaria e l'individuazione di come proseguire in un percorso di accoglienza che, in accordo con la Prefettura, Regione Lombardia sta organizzando". Lo ha detto la vicepresidente regionale e assessore al welfare della Lombardia, Letizia Moratti, oggi a margine dell'inaugurazione dell'hub nel sottopasso Mortirolo per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo a Milano.(Video: Agenzia Nova) (Rem)