Lazio: sindacati, serve incontro urgente su problematiche degli anziani e delle anziane

- Il 16 marzo alle ore 15 si è svolta la riunione tra Spi Cgil Roma Eva, Fnp Cisl di Roma Capitale e Rieti e Uil Pensionati Lazio con i responsabili territoriali della provincia di Roma, quadrante est area metropolitana (Monterotondo, Guidonia, Tivoli, Subiaco-Olevano Romano per definire un percorso unitario e attivare un proficuo confronto con i Comuni del territorio. "La riunione - si legge in una nota - si è conclusa con l'accordo di tutti sulla necessità di: richiedere incontri ai sindaci dei comuni più importanti per esaminare le problematiche degli anziani e delle anziane; richiedere la costituzione di un tavolo di confronto permanente per sui seguenti temi, non autosufficienza, assistenza domiciliare, povertà e solitudine, residenzialità e semiresidenzialità, case di riposo, cohousing, sicurezza, invecchiamento attivo, Centri sociali anziani e trasformazione in Associazione di promozione sociale, eliminazione di barriere architettoniche". (segue) (Com)