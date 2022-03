Lazio: sindacati, serve incontro urgente su problematiche degli anziani e delle anziane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre: "definire politiche ad hoc con risorse adeguate alle esigenze dei casi con maggiori fragilità. Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione degli anziani e delle anziane della provincia, - compresi quelli delle aree interne e dei piccoli comuni – ed è emerso che tale popolazione rappresenta mediamente il 40 per cento dei residenti. E' preoccupante l'aumento delle povertà e della insufficienza di servizi sociali e sanitari, ulteriormente aggravata dagli effetti della pandemia e dell'inflazione". Per questo, le categorie dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati rafforzeranno l'iniziativa per chiedere, insieme alle Confederazioni di Cgil Cisl e Uil, "la riduzione e rimodulazione della tassazione locale, sull'esempio dell'accordo con la Regione Lazio sull'addizionale Irpef, l'assunzione di personale per sopperire alla mancanza di quest'ultimo nei servizi sociali e sanitari, nonché lo sviluppo della medicina territoriale, dell'integrazione socio sanitaria, il pieno utilizzo delle risorse disponibili e quelle derivanti dai Fondi europei". (Com)