Regno Unito: Tesoro sospende scambio informazioni fiscali con Russia e Bielorussia

- Il Regno Unito ha sospeso lo scambio di informazioni fiscali con la Russia e la Bielorussia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo ha fatto sapere la consigliera finanziaria del Tesoro britannica, Lucy Frazer, in una dichiarazione scritta al Parlamento di Londra. "La sospensione dello scambio di informazioni fiscali assicurerà che il Regno Unito non stia fornendo alla Russia e alla Bielorussia informazioni che potrebbero portare a un maggiore beneficio o rendimento fiscale per loro", ha aggiunto Frazer.(Rel)