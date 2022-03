Imprese: Donnarumma (Terna), aggiornamenti su America Latina entro il primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’America Latina, Terna sta già discutendo con alcuni possibili partner e si aspetta di trovare una soluzione entro un mese per la valorizzazione delle nostre attività: riteniamo di poter dare ulteriori aggiornamenti entro la prima metà dell’anno. Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, durante la conference call organizzata oggi per presentare alla comunità finanziaria i risultati consolidati al 31 dicembre 2021. (Rin)