Imprese: Spagna, Hochtief (Acs) aumenta partecipazione in Cimic all'84 per cento

- Hochtief, la società tedesca di costruzioni posseduta al 51 per cento dalla spagnola Acs, ha aumentato la sua partecipazione nel capitale di Cimic, la sua filiale australiana, all'84,05 per cento del capitale, 6 punti in più rispetto al 78,5 per cento che possedeva. Questo incremento rientra nell'offerta pubblica d'acquisto (Opa) lanciata nelle scorse settimane e che avrà il suo termine ultimo l'11 aprile prossimo. Il presidente di Acs, Florentino Pérez, nelle scorse settimane aveva annunciato la volontà di di acquisire il 20 per cento della partecipazione in Abertis dalla sua filiale tedesca, con l'obiettivo di unificarla con il 30 per cento che controlla direttamente e semplificare così la sua struttura aziendale. Perez ha suggerito che il 20 per cento di Abertis controllato da Hochtief potrebbe essere trasferito alla società madre, mentre ha elencato le diverse possibilità di finanziamento dell'OPA, che includono anche operazioni ibride, prestiti o la vendita di beni. In ogni caso, Perez ha chiarito che qualsiasi cambiamento sarà fatto di comune accordo con il suo partner Atlantia, che controlla il 50 per cento più una quota di Abertis. (Spm)