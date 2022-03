Ucraina: Granelli, a Milano arrivate centinaia di persone, in stazione Centrale prima accoglienza e tamponi - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Questo è uno spazio che noi abbiamo chiesto come Comune per fare un punto dove, come già avviene davanti alla stazione Centrale col gazebo della protezione civile installato dal 7 marzo, mille persone possono arrivare e avere le informazioni per essere inserite nel sistema di accoglienza e avere quello di cui hanno bisogno e ci sarà anche il tampone sanitario grazie a coordinamento con Ats. Lo ha spiegato l'assessore alla sicurezza e protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli oggi a margine dell'inaugurazione del punto di informazioni e di screening sanitario allestito presso la stazione Centrale per i profughi ucraini che arrivano sul territorio, nel Sottopasso Mortirolo. (Video: Agenzia Nova) (Rem)