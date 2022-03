Roma: assessora Lavori pubblici, lastre rotte in via Tritone ma non sono quelle riqualificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di ieri, a causa di alcuni veicoli per il trasporto merci in divieto di sosta, si è verificata la rottura di alcune lastre della pavimentazione dei marciapiedi di via del Tritone. Il tratto di marciapiede interessato dai danni non è stato oggetto dei lavori di rifacimento iniziati a febbraio 2021 e ultimati alla fine dello scorso mese". Lo dichiara in una nota Ornella Segnalini, assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale. "L'appalto, finanziato da risorse della Rinascente a seguito della convenzione sottoscritta con Roma Capitale - aggiunge - infatti, prevedeva l'allargamento dei marciapiedi di via del Tritone da piazza Barberini a piazza della Stamperia, il rifacimento della sede viaria in asfalto e la semplice sostituzione delle lastre di pavimentazione danneggiata dei marciapiedi nei restanti tratti da piazza della Stamperia a via Poli. I lavori fino a piazza della Stamperia sono stati ultimati lo scorso 28 febbraio, mentre all'impresa è stato chiesto di continuare le ultime finiture tra le quali anche la sostituzione delle vecchie lastre già rotte dei marciapiedi verso via Poli". (segue) (Com)