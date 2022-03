Roma: assessora Lavori pubblici, lastre rotte in via Tritone ma non sono quelle riqualificate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Segnalini sottolinea che l'assessorato era già a conoscenza delle lastre danneggiate e riferisce che in alcune fotografie circolate a mezzo stampa "è ampiamente documentata anche la presenza dei macchinari per eseguire la sostituzione". "Questa mattina il Rup e il direttore dei lavori Simu si sono recati sul posto e hanno verificato che il danneggiamento riguarda esclusivamente le vecchie lastre della pavimentazione dei marciapiedi non ancora sostituite. E' chiaro, però, che le caratteristiche dei nuovi marciapiedi, nei tratti appena allargati, non permettono di sostenere il peso dei veicoli per il trasporto, né il progetto messo a gara nel 2021 ha previsto piazzole di sosta per il carico e scarico merci". (Com)