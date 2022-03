Ucraina: ministro Esteri Cina, Organizzazione di Shanghai agisca per stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all’impatto della crisi in Ucraina, l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) dovrebbe rivestire un ruolo attivo nella tutela di sicurezza e stabilità a livello regionale e globale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, durante un incontro con il nuovo segretario generale dell’organismo, Zhang Ming. Gli Stati aderenti all’organizzazione dovrebbero intensificare cooperazione e sostegno reciproco respingendo la politica di blocco e la “mentalità da Guerra fredda”, ha sottolineato Wang, secondo cui “la ricerca della sicurezza esclusiva ed assoluta è dannosa e senza futuro”. L'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è un organismo intergovernativo attivo da 21 anni in Asia centrale. È stato fondato il 14 giugno 2001 dai capi di Stato di sei Paesi (Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan) con l’obiettivo di agevolare la mediazione nelle dispute territoriali. Nel corso degli anni si è istituzionalizzato fino a diventare un meccanismo di cooperazione in materia di terrorismo, estremismo e separatismo, che vengono percepiti come le principali minacce alla sicurezza regionale. Dal 2 dicembre 2004 l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai gode dello status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Cip)