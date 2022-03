Ucraina: Bertolè, hub sottopasso Mortirolo spazio strategico per profughi in arrivo a Milano - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Inaugurato oggi a Milano l'hub nel sottopasso Mortirolo per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo nel capoluogo lombardo. "Abbiamo fortemente chiesto questo spazio perché per noi era strategico avere un posto vicino alla stazione Centrale che sta diventando luogo di arrivo. Ci sembrava importante avere un luogo per dare spazio alle persone dove sostare qualche ora in attesa di una sistemazione più stabile" ha spiegato l'assessore a welfare e salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè. (Video: Agenzia Nova) (Rem)