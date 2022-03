Francia: sospesa pena per indipendentista corso finito in coma dopo aggressione in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha sospeso la pena per Yvan Colonna, indipendentista corso finito in coma dopo essere stato aggredito il 2 marzo scorso nel carcere di Arles da un altro detenuto radicalizzato. L'episodio ha provocato una serie di forti contestazioni in Corsica, durante le quali il governo francese ha aperto la strada ad una possibile autonomia dell'isola. I legali di Colonna, che attualmente si trova tra la vita e la morte, avevano richiesto giorni fa la sospensione della pena. L'ex militante indipendentista corso è condannato all'ergastolo per l'omicidio del prefetto Claude Erignac, ucciso nel 1998.(Frp)