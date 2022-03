Ucraina: Sinigallia (Fondazione Arca), con hub sottopasso Mortirolo a Milano presenti per primo aiuto concreto ai profughi - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Aperto oggi l'hub nel Sottopasso Mortirolo, vicino alla stazione Centrale, per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo a Milano. "Oggi riparte il nostro impegno in questo luogo dove 7 anni fa abbiamo accolto per molti mesi i migranti di varie nazionalità che arrivavano in stazione centrale e avevano bisogno di una prima assistenza. Oggi siamo ancora qui, insieme alla protezione civile comunale e Ats, per questa nuova emergenza umanitaria che coinvolge la popolazione ucraina in fuga dalla guerra” ha spiegato Alberto Sinigallia, presidente di fondazione progetto Arca. (Video: Agenzia Nova) (Com)