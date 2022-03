Terrorismo: Egitto, Wilayat Sinai annuncia fedeltà al nuovo leader dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wilayat Sinai, la “provincia” del sedicente califfato in Egitto, ha annunciato fedeltà al nuovo leader dello Stato, Abu al Hassan al Hashemi al Qurashi. Lo riferisce “Amaq”, l’agenzia di propaganda dell'organizzazione terroristica. Successore del defunto Abu Ibrahim al Hashimi al Quraishi, morto suicida in un blitz delle forze speciali statunitensi in Siria lo scorso 3 febbraio, Bashar Khattab Ghazal al Sumaidai (questo il vero nome del nuovo “califfo”) è un iracheno di circa 50-60 anni, l'unico nell'organizzazione a vantare un presunto legame diretto con il Profeta Maometto - in quanto membro della tribù Al Quraishi. Wilayat Sinai era precedentemente noto come Ansar Beit al Maqdis, ma il gruppo terroristico ha cambiato nome in “Stato del Sinai” o “Provincia del Sinai” dopo aver giurato fedeltà all’Is nel novembre del 2014. (Cae)