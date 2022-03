Veneto: semplificazione procedure in materia di sanità e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà nell’aula del Consiglio regionale veneto dopo aver acquisito anche il parere della Prima commissione il progetto di legge della Giunta regionale relativo all’adeguamento ordinamentale 2022 in materia di sanità e sociale. La proposta legislativa è volta a semplificare le procedure di accreditamento o di realizzazione delle strutture sanitarie private, di acquisizione di donazioni in sanità, di gestione dei bandi e finanziamenti sulla ricerca sanitaria finalizzata, di definizione, in materia di acque minerali, degli organi competenti delle Aziende Ulss nella qualificazione dei laboratori di analisi, di semplificazione in materia funeraria e in materia di procedure e individuazione dei requisiti igienico sanitari per l’esercizio dell’attività di smielatura a livello hobbistico-amatoriale, nonché di approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Per quanto riguarda il settore sociale, il testo propone un’interpretazione che interviene sulle conseguenze giuridiche del riconoscimento delle Ipab di competenza della Regione del Veneto, al fine di evitare fattispecie dubbie, e l’aggiornamento dei requisiti per concorrere alla gestione del servizio civile regionale volontario a seguito della mancata istituzione del registro nazionale.(Rev)