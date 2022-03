Spagna: sondaggio, il Psoe si conferma la prima forza del Paese con il 31,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito socialista operaio spagnolo (Psoe) si conferma la prima forza politica del Paese con il 31,5 per cento dei voti seguito dal Partito popolare al 23,8 per cento. È quanto emerge dal sondaggio condotto dal Centro d'investigazione sociologica (Cis) pubblicato dal quotidiano "El Pais", che registra un aumento di oltre due punti percentuali per entrambi i partiti rispetto alla rilevazione del mese scorso. Il partito sovranista Vox si conferma la terza forza con il 16,3 per cento (+1,5 per cento), mentre cala di quasi due punti Unidas Podemos (11,8 per cento). Mentre il partito d'ispirazione liberale Ciudadanos continua nella profonda crisi che caratterizza da molto tempo e perde 1,6 punti percentuali (3,2 per cento). Nella battaglia dei blocchi, la somma dei partiti di sinistra (Psoe, Unidas Podemos e Mas Pais) al 54,3 per cento supera quello dei partiti di destra (Pp, Vox e Ciudadanos) al 43,3 per cento. La leader che ha ottenuto il miglior giudizio in termini personali è la vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, con con un punteggio di 5,2 su dieci, seguita dal presidente del governo, Pedro Sanchez (4,8), e da Inigo Errejon, di Mas Pais (4,3). Nelle ultime tre posizioni ci sono Ines Arrimadas di Ciudadanos (3,8), Pablo Casado del Pp (3,5) e Santiago Abascal di Vox (2,9). (Spm)