Ucraina: Paolantoni (Fipe Roma), niente prodotti russi, clienti non si lamentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra scelta" di non utilizzare più prodotti russi "è stata un modo per mostrare vicinanza al popolo ucraina, non utilizzare gli alimenti che vengono dalla Russia o e non fare cocktail come il Moscow Mule, che abbiamo sostituito col Kiev Mule. E i clienti non si lamentano di queste assenze, al posto della vodka bevono una grappa nazionale". Lo racconta ospite di "Un giorno da pecora" a Rai Radio1, Sergio Paolantoni, presidente della Fipe Confcommercio di Roma e della Palombini caffè, che qualche giorno fa aveva chiesto di non utilizzare più prodotti enogastronomici russi. Non serviamo nemmeno più il caviale russo, "volendo si può sostituire col caviale italiano. E anche nei catering per le cerimonie nessuno si lamenta per le assenze di questi prodotti", ha spiegato Paolantoni ad Un Giorno da Pecora.(Rer)