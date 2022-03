Vaticano: Becciu non risponde sulla Marogna avvalendosi del segreto pontificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha voluto rispondere a domande su Cecilia Marogna il cardinale Angelo Becciu, durante l'udienza odierna del processo sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. L'alto prelato ha motivato la decisione con la volontà di volersi avvalere ancora del "segreto pontificio". Sulla questione il presidente Giuseppe Pignatone coinvolgerà la Segreteria di Stato come ha evidenziato con successiva ordinanza in cui ha anticipato di voler: "richiedere le necessarie informazioni alla Segreteria di Stato al fine di verificare la sussistenza e l'attualità del segreto". Becciu invece non si è sottratto quando il presidente ha chiesto chiarimenti sui soldi inviati alla diocesi di Ozieri e più precisamente alla cooperativa Spes. Becciu ha spiegato: "Ero entusiasta del progetto della Caritas tramite la Spes, destinato a dare lavoro a giovani e persone svantaggiate e poiché avevano difficoltà a reperire fondi, ho fatto un prestito. Di questi 100 mila euro mi hanno restituito la metà, gli altri 50mila li ho lasciati perché credo nel progetto". Quando Giuseppe Pignatone gli ha fatto notare che i soldi sono finiti direttamente sul conto della cooperativa e non su quello della diocesi, il cardinale Becciu ha risposto: "Del conto io avevo solo l'Iban, che mi aveva dato il vescovo e per me destinataria dei soldi era la Caritas". (Civ)