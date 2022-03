Editoria: domani a Roma la presentazione del libro sulla vita pubblica e privata di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vita professionale, politica e privata del presidente della Repubblica, attraversando quarant'anni di storia d'Italia, è al centro del libro di Angelo Gallippi “Sergio Mattarella: 40 anni di storia italiana”, pubblicato da Paesi edizioni e già alla seconda ristampa. Come ricorda Ugo Magri nella prefazione, nessuno prima di Gallippi ha tracciato l’intero operato di Mattarella, il quale “incarna una doppia eccezione. Ha maturato un’esperienza straordinaria come servitore delle istituzioni: parlamentare, ministro, vicepremier, giudice costituzionale e da ultimo presidente della Repubblica. Eppure, ecco l’altro paradosso, dell’uomo Mattarella poco si conosce - scrive Magri -. Tra i personaggi pubblici del nostro tempo è forse il più schivo, probabilmente il meno portato a raccontarsi, a farsi pubblicità. L’antinarciso per eccellenza”. Una biografia “obiettiva e accurata, non irriguardosa ma nemmeno agiografica, ricca di curiosità, che lungo la strada raccoglie frutti sorprendenti e di Mattarella rivela alcuni aspetti molto privati, in qualche caso sconosciuti persino ai collaboratori più stretti”, precisa Magri. Domani, venerdì 18 marzo, alle 17:00 il centro commerciale Euroma2 ospita la presentazione del volume. Sarà presente l'autore Angelo Gallippi. (Rer)