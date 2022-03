India: ministero Esteri su acquisto petrolio dalla Russia, all’esame tutte le opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India sta esplorando “tutte le possibilità nei mercati globali dell’energia” per acquistare petrolio, essendo un grande importatore, e la Russia non è un “grande fornitore” per Nuova Delhi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, in risposta alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla stampa nazionale e internazionale riguardo alla compravendita di 3,5 milioni di barili di greggio dalla Russia a prezzi scontati. Oggi l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) è tornata sull’argomento, precisando che l’accordo è stato concluso dalla compagnia petrolifera pubblica Indian Oil Corporation (Ioc) e che la spedizione è attesa per maggio. L’India importa l’80 per cento del suo fabbisogno petrolifero e una quota del due-tre per cento di queste importazioni proviene dalla Russia. Il ministro del Petrolio indiano, Hardeep Puri, ha avuto un colloquio telefonico col vicepremier russo Aleksander Novak la scorsa settimana e lunedì ha riferito al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, che il governo stava esaminando una proposta russa. (Inn)