Sicurezza: deputati M5s incontrano Sibilia dopo episodi di violenza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Una delegazione di parlamentari del Movimento 5 stelle ha incontrato oggi in Senato il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia per parlare degli episodi criminali che hanno interessato negli ultimi giorni il quartiere Laurentino 38, a Roma. I parlamentari M5s, tra cui Vittoria Baldino e Giuseppe Brescia, hanno posto l'accento in particolare sull'aggressione avvenuta ai danni del titolare di un bar della zona che si era opposto fermamente al fatto che il suo locale venisse utilizzato dai malviventi per svolgere le loro losche attività e sul lancio di petardi e bombe carta verso Don Antonio Coluccia, prete che da anni è prima linea contro le mafie e che, negli scorsi giorni, mentre era impegnato a parlare in strada con alcuni residenti, è stato bersaglio di persone che evidentemente non gradiscono il suo lavoro per la legalità. "Il sottosegretario Sibilia ci ha aggiornato sulle azioni che come ministero dell'Interno si stanno portando avanti per contrastare la criminalità che su quel territorio fa affari principalmente con lo spaccio, le estorsioni e il racket delle occupazioni, e ci ha rassicurato che l'attenzione, da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine, su quello che sta avvenendo nella zona è molto alta e che si continuerà a monitorare la situazione nell'interesse dei tanti cittadini onesti costretti a vivere questo clima di tensione", proseguono i parlamentari "è importante e doveroso sottolineare la presenza costante, accanto ai cittadini, dello Stato e delle istituzioni con il loro quotidiano lavoro per la legalità contro le gravissime azioni di chi intende prendere il controllo del territorio attraverso la violenza e il malaffare". (Rin)