Rpt - Università: Zaccone della Statale di Milano vince Erc consolidator grant con progetto Multimech

- Ripetizione con titolo corretto - Qual è il meccanismo di deformazione su scala atomica della materia nei suoi stati condensati, cioè solido o liquido? Risponde a questa domanda, sviluppando un approccio cosiddetto “thinking out of the box”, Multimech (Solving the multi-scale problem in materials mechanics: a pathway to chemical design), il progetto guidato da Alessio Zaccone, docente di fisica teorica della materia presso il dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" dell'Università Statale di Milano, vincitore di un Erc Consolidator Grant di un milione di euro. "Il progetto Multimech – spiega il professor Alessio Zaccone – punta a individuare le modalità con cui innumerevoli atomi si muovono, collidono tra loro e si riorganizzano in un dato materiale sottoposto a uno sforzo esterno, informazioni peraltro fondamentali per poter prevedere la resistenza meccanica dei materiali in tutti i contesti ingegneristici, geofisici e anche biomedici". Il progetto, della durata di cinque anni, sarà condotto con la collaborazione esterna di team sperimentali presso il National institute of standards and technology (Nist) del governo Usa a Washington Dc, e i laboratori di test balistici di materiali avanzati presso Us Army Research Laboratory sempre negli Stati Uniti. (segue) (Com)