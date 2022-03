Rpt - Università: Zaccone della Statale di Milano vince Erc consolidator grant con progetto Multimech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La descrizione atomica della materia ha fatto enormi progressi negli ultimi 100 anni – prosegue il professor Zaccone – e in particolare la descrizione matematica e computazionale dei singoli atomi si può considerare completa. I sofisticati calcolatori e supercomputer di ultima generazione riescono sì a descrivere i moti atomici e molecolari e le strutture che ne risultano, ma la discretizzazione temporale delle equazioni del moto è basata su intervalli di tempo su scala atomica che sono infinitamente più piccoli rispetto alle scale temporali alle quali avviene la deformazione di qualsiasi materiale nella realtà che ci circonda. Questo sfasamento di scale temporali tra moti atomici e deformazione macroscopica del materiale al momento preclude qualsiasi stima ragionevole della risposta fisica di un materiale a livello atomico e quindi anche la previsione del comportamento meccanico realistico della materia". "Il progetto Multimech – conclude Alessio Zaccone – si basa sulla teoria della risposta nonaffine o teoria della elasticità nonaffine a livello atomico. Si tratta di una teoria matematica che ho iniziato a sviluppare circa 10 anni fa presso l'Università di Cambridge, ateneo dove sono stato docente prima di trasferirmi in Statale nel 2018, e che da oggi guiderà il lavoro mio e del mio futuro team di ricerca grazie a questo prestigioso grant Erc". (Com)