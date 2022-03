Speciale infrastrutture: Rai, Giorgetti, intervento su Rai Way mira a mantenere controllo pubblico su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento “mira a mantenere il controllo strategico pubblico sulle infrastrutture, in relazione al quale è opportuno analizzare con grande attenzione le eventuali osservazioni che la commissione parlamentare ritenesse di svolgere, ciò anche nell’ottica del consolidamento del settore”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione nella commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sulla riduzione della partecipazione in Rai Way. (Rin)