Speciale infrastrutture: Polonia, avaria nella rete ferroviaria, problemi al trasporto dei profughi dall'Ucraina

- In Polonia problemi ai sistemi di controllo di alcuni centri locali di gestione del traffico ferroviario si sono manifestati intorno alle 4. Lo ha reso noto l’operatore dell’infrastruttura ferroviaria, Pkp Plk, annunciando possibili ritardi e cancellazioni di treni. L’azienda non ha confermato che si è trattato di un attacco informatico ma un malfunzionamento di così tanti centri locali di gestione del traffico ferroviario non è mai avvenuto. “Per quanto riguarda il trasporto di profughi” dall’Ucraina, “siamo in piena coordinazione con il ministro delle infrastrutture” affinché il processo “non venga interrotto e possa continuare per quanto possibile”, ha comunicato il viceamministratore delegato di Pkp Pkl, Miroslaw Skubiszynski, il quale ha anche precisato che sono 820 i chilometri di ferrovie coinvolti da problemi. (Vap)