Speciale infrastrutture: Viveracqua Hydrobond 2022, conclusa quarta emissione per 148,5 milioni di euro

- Investimenti per circa 350 milioni di euro nei prossimi quattro anni per sostenere l’ammodernamento e l’efficientamento della rete idrica del Veneto, a beneficio di imprese e famiglie e in linea con i principi di gestione sostenibile dell’acqua (Goal 6 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite). Questo l’obiettivo di Viveracqua Hydrobond 2022, l’emissione a lungo periodo del valore di 148,5 milioni da parte di sei gestori consorziati in Viveracqua alla quale hanno aderito Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) dopo i risultati positivi registrati da Viveracqua Hydrobond 2020. L’operazione che si configura come un private placement consentirà di finanziare in modo innovativo i piani d’investimento delle sei società - Acque del Chiampo, Acque Veronesi, BIM Gestione Servizi Pubblici, Etra, Livenza Tagliamento Acque e Piave Servizi - che servono più di 290 Comuni e oltre 2,3 milioni di abitanti grazie a una rete acquedottistica superiore ai 22 mila chilometri. Nello specifico sono previsti interventi di miglioramento di reti fognarie e impianti di depurazione. Viveracqua Hydrobond 2022 è la quarta operazione di finanziamento, promossa da Viveracqua e coordinata da Banca Finint, a sostegno dei piani di investimento dei gestori del Servizio Idrico Integrato consorziati e realizzata attraverso il ricorso diretto al mercato dei capitali. Questa emissione segue le positive esperienze già maturate nel 2014 (150 milioni di euro, tradotti in oltre 341 milioni di investimenti realizzati), nel 2016 (77 milioni di euro, con cantieri per più di 197 milioni) e nel 2020 con Viveracqua Hydrobond 2020 (248 milioni di euro, con investimenti pianificati per 700 milioni). Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Banca Finint e dallo Studio Legale Cappelli Rccd ha agito in qualità di arranger, collocatore e consulente legale dell’operazione. BEI e Cdp sono state assistite dallo Studio Legale Legance, mentre Kommunalkredit è stata assistita da un team dedicato dello Studio Legale Cappelli Rccd. Lo Studio Pirola Pennuto Zei ha assistito i gestori nei loro processi deliberativi. (Com)