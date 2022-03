Covid: bozza decreto, resta obbligo mascherine al chiuso fino al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta, almeno fino al 30 aprile, l’obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2 nei luoghi al chiuso. Come previsto dalla bozza del decreto sulle riaperture ora al vaglio del Cdm, l’obbligo vale per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico; per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso; ed in tutti i luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private. (Rin)