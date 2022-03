Spagna: governo destina 31 milioni di euro in aiuti umanitari a Ucraina e Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo stanzierà un totale di 31 milioni di euro per gli aiuti umanitari, 23 milioni dei quali andranno all'Ucraina e 8 milioni ad altri Paesi della regione attraverso un ampio pacchetto di misure di risposta umanitaria di emergenza. Secondo quanto riferito in un comunicato, lo storico stanziamento della Cooperazione spagnola, che viene incanalato attraverso l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid) risponderà agli appelli delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali: una richiesta straordinaria di sovvenzioni per azioni umanitarie per le Ong; così come la fornitura di un ospedale di emergenza per un possibile impiego nei Paesi di confine. Dopo la prima spedizione di più di 20 tonnellate di medicinali, attrezzature e forniture mediche alla Polonia il 2 marzo, un nuovo convoglio di 30 tonnellate di aiuti umanitari sarà inviato alla Moldavia nei prossimi giorni e una seconda spedizione di medicinali e forniture mediche all'Ucraina del valore di quasi un milione di euro. Un aiuto più diretto è previsto man mano che i bisogni dell'Ucraina e dei Paesi più deboli che la circondano diventeranno più chiari. Questo ambizioso piano d'azione umanitaria prevede anche il sostegno alle Ong spagnole, per le quali sono stati stanziati 3 milioni di euro per un bando straordinario di sovvenzioni per progetti di azione umanitaria sul campo. (Spm)