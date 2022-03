Ucraina: consigliere presidenza, in corso accordo su trattato di pace tra Mosca e Kiev, può richiedere alcuni giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso il processo di accordo su un trattato di pace tra Russia e Ucraina, il cui coordinamento può richiedere da alcuni giorni a una settimana e mezza. Lo ha affermato il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, in un'intervista alla testata giornalistica polacca "Wirtualna Polska". Secondo il consigliere, al momento della firma dell'accordo, potrebbe aver luogo un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Inoltre Podolyak ha osservato che per Kiev uno degli aspetti chiave per la firma del trattato di pace è il ritiro immediato delle truppe russe dall'Ucraina. (Kiu)