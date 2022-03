Giornata unità nazionale: Mattarella assiste a cambio della Guardia solenne in piazza del Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 161mo anniversario dell'Unità d'Italia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito oggi alle ore 15, in piazza del Quirinale, al cambio della Guardia solenne, con lo schieramento e lo sfilamento del reggimento Corazzieri e della fanfara del IV reggimento Carabinieri a cavallo, che ha eseguito i brani: G. Massetti: Cavalleria; M. Conzatti: Diana; V. Borgia: Fanfara Solenne; F. Tassinari/A.Moretti: Evoluzioni equestri; F. Tassinari/A. Moretti: Opening; F. Tassinari/A. Moretti: Inno al IV Reggimento; G. Mameli: Canto degli Italiani; F. Tassinari/A. Moretti: Schieramento; V. Borgia: On Horseback D. Di Martino: Verona; A. Lancioni: Gloriosa. Lo comunica una nota della presidenza della Repubblica.(Com)