Carburanti: Bernini (FI), serve taglio imposte indirette

21 luglio 2021

- La crisi energetica "ha già causato blocchi di produzione nelle acciaierie, nel settore della ceramica e nelle cartiere, e il sostegno alle imprese energivore dovrà essere immediato e corposo". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui "il governo si sta muovendo nella giusta direzione per arrivare a un tetto comunitario al prezzo del gas, ma in un'emergenza di queste dimensioni non è ammissibile che lo Stato continui a lucrare extragettiti miliardari su benzina e gasolio e pianificare solo un abbassamento minimo del costo per i consumatori: le imposte indirette sui carburanti vanno tagliate, almeno in parte, una volta per tutte, tenendo conto che accise e Iva pari al il 123 per cento del costo industriale del carburante sono un'anomalia in Europa".(Rin)