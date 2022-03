Cina: ministero Esteri ironizza su sanzioni alla Russia, "colpiti anche gatti, cani e alberi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, ha ironizzato oggi in conferenza stampa sulle sanzioni comminate dagli Stati Uniti e degli alleati europei alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, affermando di aver sentito dire "che a Mosca verranno sanzionati anche gatti, cani e alberi". In risposta a osservatori e politici che di recente hanno definito la Cina "a disagio" per gli sviluppi della crisi ucraina, il portavoce ha ribadito che la posizione di Pechino in merito al dossier è "obiettiva, equa e irreprensibile". "A doversi sentire a disagio - ha sottolineato - sono i Paesi che s'illudono di poter dominare il mondo dopo aver vinto la Guerra fredda, quelli che continuano a guidare l'espansione verso est della Nato senza tener conto delle preoccupazioni di sicurezza degli altri e quelli che fanno guerre in tutto il mondo mentre accusano altri di essere bellicosi". (Cip)