Imprese: Confagricoltura e Bnl Bnp Paribas insieme per sostenere l'accesso al credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi di consulenza specialistica, progetti per l'innovazione e la valorizzazione delle filiere e percorsi di formazione finanziaria. Sono i punti condivisi da Confagricoltura e Bnl Bnp Paribas nell'accordo dedicato all'accesso al credito delle aziende associate e al rafforzamento del dialogo tra le filiali della Banca e gli organi territoriali della Confederazione. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamani a Palazzo Della Valle a Roma, sede di Confagricoltura, dal Direttore Generale Francesco Postorino e da Luca Bonansea, Direttore della Divisione Retail Banking dell'Istituto di credito. Riguardo alle richieste di finanziamento, gli imprenditori di Confagricoltura saranno seguiti da BNL BNP Paribas in tutta la fase di presentazione delle domande e per l'intero iter. La Banca, oltre alla documentazione normalmente utilizzata per l'istruttoria, prenderà in considerazione anche quella predisposta dalle Unioni provinciali di Confagricoltura. Gli organi territoriali della Confederazione potranno attestare il rapporto associativo con le aziende richiedenti attraverso una lettera di presentazione a Bnl Bnp Paribas in occasione della consegna della domanda di finanziamento. (segue) (Rin)