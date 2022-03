Imprese: Confagricoltura e Bnl Bnp Paribas insieme per sostenere l'accesso al credito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recenti novità del panorama nazionale e internazionale rendono ancora più importante il dialogo tra mondo produttivo agricolo e istituti creditizi – commenta Francesco Postorino – per offrire alle imprese maggiore accesso al credito e conoscenza delle opportunità di finanziamento nazionali ed europee". "Questo accordo si inserisce nella nostra strategia di supporto alle imprese e alle loro filiere produttive - dichiara Luca Bonansea -. La Banca, con Confagricoltura, rinnova il proprio impegno per il settore produttivo agricolo anche grazie ai servizi di un Green desk dedicato e alla professionalità di gestori specializzati. Ciò nella consapevolezza che, in un momento di mercato complesso come quello che stiamo vivendo, l'agricoltura riveste un ruolo sempre più importante per l'economia del nostro Paese e rappresenta un fattore di sviluppo all'insegna della sostenibilità, che è tra i pilastri dell'azione di business di Bnl". L'accordo prevede anche l'istituzione di un tavolo di confronto per monitorare l'andamento degli obiettivi fissati e per analizzare le tendenze di mercato di interesse per il settore primario. (Rin)