Covid: 3.738 nuovi casi di contagio, 2.337 guariti e 14 decessi in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 970 nuovi casi (su un totale dall'inizio dell'epidemia di 253.086), seguita da Modena (509 su 190.083) e Reggio Emilia (417 su 135.048); poi Ravenna (373 su 112.893), Ferrara (302 su 84.370), Rimini (299 su 120.507), Parma (246 su 99.973); quindi Forlì (195 su 57.991), Cesena (181 su 69.325), Piacenza (150 su 66.158) e, infine, il Circondario Imolese con 96 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 37.905. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 33.991 (+1.387). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 32.947 (+ 1.411), il 96,9 per cento del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 2.337 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.177.222. Purtroppo, si registrano 14 decessi". (Ren)