Speciale energia: Germania-Norvegia, dichiarazione congiunta su cooperazione per l'idrogeno

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha firmato a Oslo con il capo del governo norvegese, Jonas Gahr Store, una dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di energia. Le parti hanno concordato “una stretta cooperazione al fine di attuare importazioni di grandi volumi di idrogeno in Germania dalla Norvegia il più rapidamente possibile”. Secondo quanto riferisce una nota del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Habeck ha dichiarato: “Norvegia e Germania sono stretti partner nella transizione energetica e nella protezione del clima. Vogliamo approfondire ulteriormente questo partenariato”. Tale intenzione, ha proseguito l'esponente dei Verdi, è sottolineata dalla dichiarazione congiunta, con entrambi i Paesi concordi sul fatto che, “quando si tratta di idrogeno, dobbiamo pensare fin dall'inizio a un'infrastruttura europea” per questa fonte di energia. Nella dichiarazione congiunta, Norvegia e Germania evidenziano come, “in considerazione dell'illegale aggressione della Russia contro l'Ucraina”, sia ora “più importante che mai ridurre rapidamente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni russe” di idrocarburi. Secondo i due Paesi, “è più urgente che mai, abbiamo bisogno di una transizione energetica accelerata, di una maggiore espansione delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica”. (Geb)