Speciale energia: Usa, amministrazione Biden autorizza nuove esportazioni gas naturale liquefatto

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che disporrà un aumento delle esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl), nel momento in cui diversi paesi europei stanno cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento e ridurre la loro dipendenza energetica dalla Russia. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. Il dipartimento dell'Energia ha annunciato che due delle autorizzazioni rilasciate darebbero a due strutture la possibilità di esportare ulteriori 20 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale. L'anno scorso la Russia ha fornito il 40 per cento del gas naturale europeo. Il Gnl è gas naturale raffreddato, portato allo stato liquido in modo da essere stoccato e trasportato via navi-container. Una volta giunto a destinazione, però, deve essere riportato allo stato aeriforme tramite appositi rigasificatori. (Nys)