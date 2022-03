Speciale energia: Saipem si aggiudica contratto di perforazione offshore in Norvegia da Aker Bp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata un contratto da Aker Bp per una campagna di perforazione al largo delle coste della Norvegia. L’inizio delle operazioni, si legge in un comunicato, è previsto a partire dalla fine del quarto trimestre 2022, quando Scarabeo 8 avrà terminato i lavori in cui è attualmente impiegato. Scarabeo 8 è un mezzo semisommergibile di proprietà Saipem adatto ad operare in ambienti altamente sfidanti. Si tratta di un'unità a doppia torre per acque profonde con sistema di posizionamento dinamico ed un’avanzata capacità di ormeggio. Scarabeo 8 soddisfa i più elevati standard e le normative più rigorose e vanta una comprovata esperienza con le più importanti compagnie petrolifere nel difficile ambiente del Mare del Nord, dalla Norvegia occidentale al Mare di Barents. (Com)