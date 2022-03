Speciale energia: Ucraina, ministero Energia, enormi fondi da sincronizzazione sistema energetico con rete europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sincronizzazione tra il sistema energetico di Kiev e la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (Entso-E), apre la strada a enormi fondi che arriveranno in Ucraina. Lo ha affermato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Galushchenko, in un'intervista all'agenzia di stampa "Interfax". Secondo lui Kiev ha l'opportunità di ricevere elettricità dall'Europa con una capacità di flusso di duemila Megawatt. "La sincronizzazione è un grande vantaggio in termini di sviluppo energetico in Ucraina", ha spiegato Galushchenko, sottolineando come, dopo la fine della guerra, Kiev dovrà ricostruire il sistema energetico del Paese e "lo faremo non alla maniera sovietica, ma secondo le migliori pratiche mondiali". (Kiu)