Speciale energia: Spagna, ministra Ribera, peggior scenario è quello di soluzioni nazionali a prezzi elettricità

- Il peggior scenario possibile per l'Unione europea per affrontare il problema degli alti prezzi del gas e dell'elettricità sarebbe quello di mantenere 27 soluzioni diverse. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in alcune dichiarazioni ai media, evidenziando l'importanza di "non sprecare un altro minuto del tempo che abbiamo già perso" per elaborare una proposta comune. Ribera ha anche rimarcato la necessità di introdurre misure di progettazione normativa per evitare che il problema dei prezzi dell'elettricità si aggravi e che ogni Stato membro si senta obbligato "a fare quello che vuole, sfidando così il mercato comune" per una questione "è solo un problema di regolamentazione". La ministra ha affermato che per la Spagna il prezzo del gas non dovrebbe determinare il prezzo del mercato dell'elettricità e che si dovrebbe porre un limite al prezzo del gas nella configurazione dei prezzi del mercato dell'elettricità. Ribera ha sottolineato che bisogna affrontare questo problema in maniera strutturale in quanto un bilancio statale non può "sopportare un'estensione di questo tipo per troppo tempo". (Spm)