Ucraina: ministro Difesa Turchia, situazione umanitaria disastrosa, c'è bisogno di pace

22 luglio 2021

- La situazione umanitaria in Ucraina è disastrosa e peggiora di giorno in giorno. Per questo motivo è urgente trovare una tregua. Lo ha dichiarato Hulusi Akar, il ministro della Difesa della Turchia a margine dell'incontro tra i ministri della Difesa dei Paesi membri della Nato. "Dobbiamo prevenire ulteriori disastri ai danni dei civili, per questo è imperativo raggiungere almeno una tregua", ha detto il ministro, spiegando che Ankara "gode di ottimi rapporti sia con Kiev sia con Mosca, per questo siamo in prima linea nello sforzo per la mediazione". Infine, Akar si è pronunciato sul ruolo della Turchia all'interno dell'Alleanza atlantica: "Proteggiamo i confini orientali e meridionali dell'Alleanza, non solo in termini di deterrenza ma anche in termini di azione contro trafficanti di esseri umani, di droghe, di armi e contro i terroristi. Si tratta di campi in cui anche i nostri alleati dovrebbero dimostrare sostegno". (Tua)