Sanità: Giannini (Lega Lazio), pronto soccorso cto Alesini torni h24, richiesta audizione

- "Il pronto soccorso del Cto Andrea Alesini presenta delle evidenti criticità che mi sono state da più parti evidenziate e segnalate, su tutte la necessità che il servizio erogato torni ad essere operativo h24 su base giornaliera, motivo per cui ho deciso di chiedere, nelle prossime ore, una convocazione urgente della Commissione Salute del Consiglio regionale del Lazio". Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che ha effettuato proprio oggi un sopralluogo presso la struttura. "Le statistiche sugli orari di fruizione da parte dell'utenza - prosegue - prese in esame per quanto riguarda l'anno 2021, hanno poi portato alla chiusura serale e notturna del pronto soccorso del nosocomio, ma sono evidentemente viziate dalla particolarità di essere basate su un'annualità caratterizzata dalla piena pandemia, in cui tra lockdown, restrizioni, impianti sportivi semichiusi e ansia di contrarre il virus, la popolazione concentrava gli spostamenti su base diurna - aggiunge Giannini -. Ad oggi, un anno dopo, con il ritorno quasi definitivo ad una vita normale, si stanno palesando tutti i limiti di una struttura sanitaria che apre alle 8 del mattino e chiude alle ore 20, con pazienti che arrivano ad attendere la notte davanti al nosocomio, pur di assicurarsi una visita la mattina alla riapertura. Senza contare la pressione eccessiva che si sta venendo a creare sul vicino Sant'Eugenio, che con l'apertura anche serale e notturna del Cto avrebbe sicuramente meno afflusso di pazienti e potrebbe garantire un servizio più accurato. Una approfondita riflessione ci permetterà di affrontare al meglio le necessità degli operatori sanitari e quelle dell'utenza, a cui dobbiamo garantire un servizio all'altezza della Regione che rappresentiamo. Il centro traumatologico della Garbatella deve tornare l'eccellenza che i romani hanno conosciuto, ed è compito delle istituzioni limitare al minimo i disservizi o la chiusura stessa dei servizi, favorendo - conclude Giannini - tutte le condizioni per garantire l'ottimizzazione delle prestazioni sanitarie".(Com)