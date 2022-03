Vaticano: Becciu, mai un euro distratto da fini istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Angelo Becciu, durante l'udienza del processo sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede, ha ribadito nuovamente la sua innocenza: "Voglio dichiarare qui, subito, con la forza e la trasparenza della mia coscienza: non ho mai voluto che un euro, anzi un centesimo di cui ho avuto gestione o anche solo conoscenza, venisse distratto, mal utilizzato o destinato a fini che non fossero esclusivamente istituzionali. Ho sempre agito per il bene della Sede apostolica e della Chiesa tutta".(Civ)