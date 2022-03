Singapore: città si candida a ospitare mondiali di atletica nel 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città ha ospitato i Giochi olimpici della gioventù nel 2010 e i Giochi del Sud-est asiatico nel 2015 e dal 2008 ospita la Formula 1. L’imprenditore Ong Beng Seng, coinvolto nell’organizzazione del gran premio, il primo a disputarsi in orario notturno, collaborerà con la squadra impegnata nella candidatura. La scelta della sede dei mondiali di atletica del 2025 dovrebbe essere comunicata a luglio durante i prossimi campionati, che si svolgeranno a Eugene, nell’Oregon, Stati Uniti (la manifestazione, prevista per l’anno scorso è slittata di un anno in conseguenza del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021). Per l’edizione del 2023 è stata selezionata la capitale dell’Ungheria, Budapest. (Fim)