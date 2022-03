Spazio: l'Esa sospende la missione su Marte con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha deciso di sospendere la missione europea ExoMars2022, diretta a Marte e in cooperazione con la Russia. La missione - progettata per l'esplorazione del pianeta Marte tramite una sonda robotica sviluppata dall'Esa e dall'Agenzia spaziale russa - non prenderà il via come previsto il prossimo settembre, in seguito alla decisione odierna del Consiglio dell'Esa presa all'unanimità. "In quanto organizzazione intergovernativa incaricata di sviluppare e attuare programmi spaziali nel pieno rispetto dei valori europei, deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell'aggressione all'Ucraina. Pur riconoscendo l'impatto sull'esplorazione scientifica dello spazio, l'Esa è pienamente allineata alle sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri", si legge in un comunicato dell'Esa, il cui Consiglio si è riunito ieri e oggi per valutare le situazione della missione alla luce della guerra in Ucraina. Il Consiglio dell'Esa ha riconosciuto l'attuale impossibilità di svolgere la cooperazione in corso con Roscosmos sulla missione ExoMars e ha incaricato il direttore generale dell'Esa di adottare misure appropriate per sospendere le attività di cooperazione. (Res)