Ue: Orlando, non si possono prima discutere regole fiscali e poi effetti sociali

- L'Europa non puó funzionare se prima si discutono le regole economico-fiscali e dopo gli effetti sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di una conferenza stampa a Madrid con le omologhe di Spagna, Yolanda Diaz, e Portogallo, Ana Mendes Godinho, sottolineando come sia fondamentale dare risposte comuni che affrontino gli squilibri sociali in un contesto caratterizzato dalla pandemia del coronavirus e ora della guerra in Ucraina. In tal senso, Orlando ha ribadito l'importanza di regole comuni per mantenere la compattezza che l'Ue ha saputo mantenere nell'affrontare il Covid-19. (Spm)