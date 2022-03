Omicidio Cerciello Rega: 24 anni ad Elder e 22 a Natale, Appello riconosce le attenuanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventiquattro anni di carcere per Finnegan Lee Elder mente Gabriel Natale Hjorth è stato condannato a 22 anni. I due americani erano accusati dell'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Lo ha stabilito oggi la prima corte d'assise d'appello di Roma dopo una camera di consiglio durata circa tre ore. Il pg aveva sollecitato la pena all'ergastolo per Lee Elder e 24 anni per Natale Hjorth. In primo grado i due giovani erano stati condannati all'ergastolo; il secondo grado ha riconosciuto le attenuanti generiche. (Rer)